Неизвестный в кафе едва не выдавил глаз петербуржцу

Неизвестный едва не выдавил глаз жителю Васильевского острова в петербургском кафе. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".
Ночью 19 ноября 52-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У него диагностированы контузия правого глазного яблока, разрыв склеры и травматический вывих хрусталика.
Петербуржец пояснил, что его ткнул пальцем в глаз оппонент во время конфликта. Однако пострадавший не помнит, в каком именно кафе это произошло.
Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.
Ранее мы рассказывали о том, что на улице Рубинштейна петербуржец хотел защитить девушку от нападения, но сам оказался в реанимации.
Фото: Piter.TV
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