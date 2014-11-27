Неизвестный в кафе едва не выдавил глаз петербуржцу

У пострадавшего диагностировали контузию правого глазного яблока.

Неизвестный едва не выдавил глаз жителю Васильевского острова в петербургском кафе. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Ночью 19 ноября 52-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У него диагностированы контузия правого глазного яблока, разрыв склеры и травматический вывих хрусталика.

Петербуржец пояснил, что его ткнул пальцем в глаз оппонент во время конфликта. Однако пострадавший не помнит, в каком именно кафе это произошло.

Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Рубинштейна петербуржец хотел защитить девушку от нападения, но сам оказался в реанимации.

Фото: Piter.TV