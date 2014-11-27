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Неизвестный в кафе едва не выдавил глаз петербуржцу
Сегодня, 16:59
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Неизвестный в кафе едва не выдавил глаз петербуржцу

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У пострадавшего диагностировали контузию правого глазного яблока.

Неизвестный едва не выдавил глаз жителю Васильевского острова в петербургском кафе. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Ночью 19 ноября 52-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У него диагностированы контузия правого глазного яблока, разрыв склеры и травматический вывих хрусталика. 

Петербуржец пояснил, что его ткнул пальцем в глаз оппонент во время конфликта. Однако пострадавший не помнит, в каком именно кафе это произошло. 

Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося. 

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Рубинштейна петербуржец хотел защитить девушку от нападения, но сам оказался в реанимации. 

Фото: Piter.TV 

Теги: васильевский остров, конфликт, травма глаза
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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