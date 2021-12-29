Эксперты рассказали, как изменится рынок жилья премиум-класса в Петербурге в ближайшие годы

Специалисты считают, что теперь покупателям вдвое меньше интересна локация, вид и окружение возле их дома.

В четверг, 17 февраля, издание "Деловой Петербург" сообщило, что в ближайшие годы петербуржцы могут начать искать жилье под разные цели.

Так, дома бизнес-класса к центральным районам, местам с парками, у воды, однако такие локации почти закончились, поэтому застройка ведется возле транспортных развязок и общественных пространств. По мнению директора департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Colliers Елизавета Конвей, теперь покупателям важен не внешний вид и красивая локация, а инфраструктура, инженерное наполнение и концепция проекта.

Также отмечается, что сейчас основной объем предложений сосредоточен в локациях "Сосновка – Удельный парк", "Свердловская – Малоохтинская набережная" и "Чёрная речка – Лесная".

Поскольку "элитные" места для застройки недвижимости бизнес-класса почти закончились, эксперты полагают, что в будущем комплексы будут разноформатными. Кроме того, с каждым годом будет возрастать роль качественного сервиса по принципу пятизвездочных отелей – от развозки детей в школу до организации срочного авиаперелета.

Эксперты уверены, что среднее число квадратных метров в сделках будет уменьшаться. Дело здесь не только в ценах, сколько в желании покупателей владеть несколькими объектами. Поэтому вероятно, что жильё будет ранжироваться по будням или по выходным, по сезонам и так далее.

Специалисты в сфере бизнес-недвижимости утверждают, что такой тип жилья наиболее стабилен на рынке и через три-пять лет не будет значительно отличаться от тех, что есть сейчас.

Фото: Pexels