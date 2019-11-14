Порядка 32% петербуржцев не хватает зарплаты

Чаще денег не хватает сотрудникам розничной торговли (58%).

Аналитики онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru выяснили, что 32% петербуржцев не хватает зарплаты на покрытие основных нужд. Об этом 1 ноября стало известно Piter.TV.

Порядка 41% опрошенных с трудом хватает дохода на необходимый для жизни минимум, полностью удовлетворять основные потребности в рамках зарплаты получается лишь у 27%. Чаще денег не хватает сотрудникам розничной торговли (58%).

По данным Росстата, средняя зарплата россиян в первой половине 2024 года составила 85 тыс. рублей, а реальные располагаемые денежные доходы выросли в годовом выражении на 8,1%.

В топ-3 регулярных ежемесячных трат большинства горожан входят еда (93%), коммунальные расходы (80%), связь, ТВ, интернет (72%). За 3 года жители Северной столицы чаще стали тратить на одежду (56% в 2021 году и 65% – в этом) и на детей (23% в 2021 году и 30% – в 2024 году).

Самыми большими статьями расходов участники опроса называют траты на еду (57%), аренду жилья и выплату ипотеки (46%). При этом, по сравнению с 2021 годом, у петербуржцев увеличилась статья расходов на выплату неипотечных кредитов на 13 п. п. – с 15% до 28%. В то же время коммунальные платежи стали занимать меньшую часть ежемесячных расходов – доля снизилась на 14 п. п. до 10%. Пресс-служба онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru

Ранее на Piter.TV: в Петербурге зарплата сотрудников транспортных предприятий вырастет на 20%.

Фото: Piter.TV