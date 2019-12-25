Петербуржца осудили за разбой на АЗС на Волхонском шоссе

Мужчина пошел на хищение денег якобы из-за нужды.

Красносельский районный суд Петербурга приговорил горожанина Романа Рыпку к 5,5 годам в колонии строгого режима за разбой на АЗС. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, от действий подсудимого пострадала заправка "Фаэтон" на Волхонском шоссе.

Суд установил, что в начале минувшего сентября мужчина вошел в помещение АЗС в капюшоне и с шарфом на лице и начал угрожать оператору станции ножом. Мужчина требовал передать ему деньги из кассы, и оператор, воспринявшая угрозы реально, открыла кассовый аппарат, из которого Рыпка похитил чуть больше 21 тысячи рублей, после чего скрылся.

Ранее судимый злоумышленник полностью признал свою вину и раскаялся, пояснив, что пошел на преступление из-за нужды, а похищенные деньги отдал матери и бабушке.

Ранее мы писали, что суд оштрафовал руководителя аэроклуба за травмированного парашютиста.

Фото: Piter.TV