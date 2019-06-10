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В Песочном полыхала парная
Сегодня, 9:47
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В Песочном полыхала парная

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Тушить здание отправились 14 спасателей и три спецмашины. 

В Курортном районе сегодня рано утром, 30 октября, произошел пожар. Горела парная в поселке Песочный. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила в 07:31. В бане размером 200 "квадратов" сгорела обстановка площадью 20 квадратных метров. Тушить здание отправились 14 спасателей и три спецмашины. 

В 08:47 пожар был ликвидирован. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: во время пожара в Отрадном пострадала женщина.

Фото: Piter.tv

Теги: горела баня, мчс, парная, песочная
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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