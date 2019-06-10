В Песочном полыхала парная

Тушить здание отправились 14 спасателей и три спецмашины.

В Курортном районе сегодня рано утром, 30 октября, произошел пожар. Горела парная в поселке Песочный. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила в 07:31. В бане размером 200 "квадратов" сгорела обстановка площадью 20 квадратных метров. Тушить здание отправились 14 спасателей и три спецмашины.

В 08:47 пожар был ликвидирован. В результате случившегося никто не пострадал.

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Фото: Piter.tv