Вышел трейлер первого российского мультсериала про супергероев "Невский"

Анимационный сериал из шести эпизодов будет показан в конце февраля.

Первый российский мультсериал про супергероев "Невский" выйдет на экраны 25 февраля. Перед премьерой создатели анимационного сериала опубликовали трейлер — в нём подробно показывается, с какими тёмными силами придётся столкнуться Невскому в Петербурге.

"Наша отважная команда супергероев из Санкт-Петербурга во главе с Невским каждый день защищает мир от Кровожадного Мора и его войска. Уже с 25 февраля можно посмотреть наши приключения на "Кинопоиске" "Команда Невского"

Напомним, проект создавался по мотивам комикса "Три девять" при поддержке Института развития интернета. Главный герой — Невский когда-то давно вместе с другими богатырями остановил армию Мора, пытавшуюся захватить мир людей. Но зло не исчезло, а затаилось. Теперь супергерою вместе с его верными друзьями — Лёшкой, Ильёй, Василисой и Котом-Учёным — придётся вновь столкнуться с тёмными силами.

Ранее Piter.TV сообщал, что вышел тизёр шпионской драмы "ГДР" с Дарьей Урсуляк и Александром Горбатовым.

Видео: ВКонтакте / "Команда Невского"