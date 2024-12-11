Первый рейс троллейбуса "СИНАРА-6254" показали в Петербурге

Эксплуатация новых троллейбусов будет осуществляться в Троллейбусном парке №3. Согласно условиям контракта, Горэлектротранс получит 20 единиц данной модели.

Утром 12 февраля в Петербурге начал свою работу новый троллейбус "СИНАРА-6254", перевозящий пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Горэлектротранса.

Сначала эти троллейбусы будут курсировать по маршруту № 14, затем они начнут работать на маршруте № 12, который пролегает через Благовещенский мост, набережную Крюкова канала, мимо Мариинского театра и Никольского Морского собора — в местах, где отсутствует контактная сеть.

Модель "СИНАРА-6254" оснащена системой увеличенного автономного хода, позволяющей преодолевать расстояние от 25 до 30 километров без подключения к сети. В настоящее время в Петербурге 15 троллейбусных маршрутов используют технологию автономного хода. Эксплуатация новых троллейбусов будет осуществляться в Троллейбусном парке №3. Согласно условиям контракта, Горэлектротранс получит 20 единиц данной модели.

Вместимость троллейбуса составляет 85 человек, из которых 31 место предназначено для сидячих пассажиров. Внутри установлены USB-розетки для зарядки мобильных устройств, а также системы информирования, видеонаблюдения и видеорегистрации. Для удобства маломобильных групп населения предусмотрена откидная аппарель. Кроме того, троллейбус оборудован функцией книлинга, позволяющей ему наклоняться к остановочной платформе для облегчения входа и выхода пассажиров.

Ранее мы сообщили о том, что новый автобусный маршрут на намыве Васильевского острова планируют запустить в 2025 году.

Видео: Telegram / Горэлектротранс