В Смольном показали новые модели трамваев и троллейбусов

Трамвай "Поларис" и троллейбус "Синара" начали курсировать по городским маршрутам.

Трамвай "Поларис" и троллейбус "Синара" начали курсировать по городским маршрутам, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале.

"Поларис" представляет собой современный двухсекционный трамвай, рассчитанный на перевозку 288 пассажиров, с пятью дверями с каждой стороны. Первые трамваи этой модели начали работать на маршруте № 55.

"Синара" — это троллейбус с возможностью автономной работы без подключения к контактной сети. Он будет обслуживать направления, где отсутствует контактная сеть.

В течение этого года на линии появятся еще 92 новых троллейбуса и 61 новый трамвай различных моделей.

Ранее мы сообщили о том, что на петербургские улицы могут выйти беспилотные трамваи.

Фото: Telegram / Александр Беглов