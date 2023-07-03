17-летняя петербурженка перевела мошенникам с телефона отца 1,5 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Петербургская школьница перевела мошенникам со счета отца полтора миллиона рублей. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Семнадцатилетней девушке 11 декабря через мессенджер позвонили неизвестные. Они несколько раз звонили ей, представляясь сотрудниками различных организаций и силовых ведомств.

В итоги они убедили старшеклассницу взять мобильный телефон 59-летнего отца, войти в приложение банка и перевести на продиктованный номер счета 1,5 миллиона рублей. Пропажу денег мужчина, который является предпринимателем, обнаружил 15 декабря и отправился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Ранее из-за мошенников пенсионер из Новоселья лишился 14,5 млн рублей.

Фото: Piter.tv