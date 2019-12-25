В Петербурге перерыли КАД, ЗСД и подъезды к Васильевскому острову

Пробки на 15:25 составляют 6 баллов.

Автомобилисты сообщают о перекрытиях движения в Василеостровском районе Петербурга и на подъездах к нему. Со стороны Адмиралтейского и Петроградского районов начинают собираться пробки.

По данным сервиса "Яндекс.Пробок", полностью закрыты Большой проспект В.О., 8-9-я линии В.О. и Уральская улица, а также частично — 23-я линия В. О. Пользователи сообщают, что закрыты Благовещенский, Тучков и Биржевой мосты. Также действуют ограничения на Западном скоростном диаметре (ЗСД).

Также перекрыт участок КАД в районе Новоселья. Движение закрыто в сторону города от Ропшинского шоссе до Дачного проспекта.

Пробки на 15:25 составляют 6 баллов.

Ранее стало известно, что Путин приехал в Петербург на два дня.

Фото: Piter.tv