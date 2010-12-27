Осторожно, водитель: на КАД рядом с Шафировским проспектом перекроют три съезда

Упрдор "Северо-Запад" предупреждает о новых ограничениях движения на КАД в Петербурге.

На Кольцевой автодороге в Петербурге на 7 часов закроют 3 съезда в районе развязки с Шафировским проспектом. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор "Северо-Запад".

Два съезда с внешнего кольца КАД на Шафировский, и один съезда с проспекта на КАД будут закрыты в ночь на 10 февраля. В 23.00 их полностью перекроют, а откроют только в 6.00 следующего дня. Дорожники объясняют, что в это время они будут восстанавливать технические средства организации дорожного движения в этом районе.

В зоне ремонта будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ.