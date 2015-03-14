"Единое понимание самой главной проблемы": политолог Баширов – о переговорах Путина и Трампа

По мнению эксперта, президент США уже давно пришел к осознанию существования многополярного мира.

Накануне Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Как отмечает пресс-секретарь российского Президента Дмитрий Песков, беседа двух лидеров заняла порядка двух часов.

По словам Трампа, у глав государств выдался очень хороший диалог по поводу урегулирования украинского кризиса. Путин поддержал идею США о 30-дненом прекращении ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры. В рамках телефонного разговора американский и российский лидеры также высказались за "нормализацию двусторонних отношений в свете общей ответственности за стабильность в мире".

О значении состоявшегося между Путиным и Трампом диалога в беседе с "Вечерним Петербургом" высказался профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Марат Баширов.

Так, по мнению политолога, прошедший разговор двух президентов стал особенным событием, на фоне которого меркнут "вторичные", экономические вопросы.

Это исторический разговор, значение которого мы еще не до конца осознаем. Состоялась беседа двух людей, которые совершают самое главное в своей жизни. У них есть определенная цель, которую они сейчас пытаются достичь. И эта цель – не личная и даже не страновая. Она общепланетарная – выработать какую-то новую конструкцию безопасности. Все то, что обсуждают по Украине, какие-то зерновые сделки, энергетические вопросы, все это вторично. Самое главное – это новая конструкция, понятная всем, кто влияет на мировые процессы на планете Земля. Президент Путин и господин Трамп как раз и обсуждали эту будущую конструкцию. Марат Баширов, политолог

По словам Баширова, прошедший диалог показал, что оба национальных лидера разделяют единое понимание проблематики украинского кризиса и его влияния на мировое сообщество.

То есть два человека проявляют единое понимание самой главной проблемы (мировой безопасности) и демонстрируют волю для того, чтобы продвинуться к ее решению. Мировая безопасность – тема достаточно широкая. Когда, например, Трамп говорит про Третью мировую войну, это не для красного словца. Это на самом деле наиболее острая проблема, потому что есть определенные триггерные точки, после которых остановиться уже будет невозможно. Марат Баширов, политолог

Политолог отмечает, что прошедший телефонный разговор способен "перекроить всю карту управления миром". Он знаменует собой "приход многополярного мира".

Трамп фактически давно признал, что многополярный мир существует, и сделал открытое предложение России участвовать в нем. В качестве одного из центров американский президент предлагает совместное управление США и РФ. Уже есть, например, "зонтик" БРИКС. Трамп же фактически говорит: есть и отдельный "зонтик" Соединенных Штатов, давайте еще сделаем "зонтик" Россия – США. Очевидно, что в первую очередь это касается Ближнего Востока, Арктики и Европы. Три точки, по которым Трамп, судя по всему, и предложил нам совместное управление. Марат Баширов, политолог

Вопрос украинского кризиса, по соображению Баширова, является "региональным" на фоне вопросов "масштабного характера".

Для американцев украинский кейс вообще стоит где-то в самом низу, он их в общем-то не интересует. А вот для нас это вопрос безопасности. Поэтому когда мы высказываем обеспокоенность, американцы идут на уступки. Мы сейчас их просто не видим, не слышим, потому что они требуют проработки американской стороной. Нам-то очень легко соглашаться и принимать решения, если мы согласились. Мы в украинском кейсе ни от кого не зависим. А вот американцам со всеми нужно договариваться. Или продавливать третью сторону, а это, во-первых, европейские страны, во-вторых, разные группы влияния на Украине. Марат Баширов, политолог

Впрочем, сейчас наступает период "челночной дипломатии", и именно американские дипломаты будут выполнять роль этого самого "челнока", который будет вынужден искать "точки соприкосновения" между Россией и Украиной.

Это не переговоры между нами и Украиной, у нас будут переговоры именно с Соединенными Штатами. Мы-то готовы, чтобы напротив нас сидели [глава офиса Зеленского Андрей] Ермак, еще кто-то, в качестве экспертов. Но для украинской стороны это неприемлемо, это фактически означает один шаг до "сноса" Зеленского. Марат Баширов, политолог

Ранее мы рассказывали, что из украинского плена вернулись 175 российских военных.

Фото: Кремль