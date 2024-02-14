В Кремле настаивают на полном прекращении военной помощи Украине

Это "ключевое условие" российской стороны для недопущения эскалации конфликта.

Кремль опубликовал заявление по итогам почти 2,5-часового диалога между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Согласно информации с сайта правительства РФ, главы государств "продолжили подробный и откровенный обмен мнениями" об украинском кризисе.

Российский Президент поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергоинфраструктуре двух стран. Путин дал соответствующий указ военным, – сообщают в ТАСС.

В рамках телефонного разговора американский и российский лидеры высказались за "нормализацию двусторонних отношений в свете общей ответственности за стабильность в мире". Владимир Путин также сообщил, что 19 марта между РФ и Украиной состоится обмен пленными в формате 175 на 175 человек. Москва дополнительно передаст Киеву 23 тяжело раненых украинских военных.

В то же время Кремле настаивают на "полном прекращении иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации" Украине. Это – "ключевое условие" России в вопросе недопущения эскалации боевых действий.

Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ. Кремль

Белый дом также опубликовал заявление по итогам состоявшегося между президентами разговора. В нем сообщается, что РФ и США "немедленно" начинают переговоры на территории Ближнего Востока.

Этот конфликт никогда не должен был начаться и должен был быть прекращен давным-давно с помощью искренних и добросовестных мирных усилий. Лидеры договорились, что движение к миру начнется с прекращения ударов по объектам энергетики и инфраструктуры, а также с технических переговоров по реализации перемирия в акватории Черного моря, полного прекращения огня и постоянного мира. Эти переговоры немедленно начнутся на Ближнем Востоке. Белый дом

Фото: Скриншот с официального сайта Кремля