Патрушев: в Крыму сохраняется угроза терактов

В прошлом году на территории Крыма было предотвращено шесть терактов и десять преступлений террористической направленности. Об этом сообщил ТАСС секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.
По его словам, в этом году, 9 апреля, был предотвращен теракт в Симферополе.
На территории Крымского полуострова сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной безопасности, обусловленные возможным осложнением межнациональной, межконфессиональной обстановки и вероятностью совершения терактов.
Николай Патрушев, секретарь Совета Безопасности России
Патрушев считает, что угрозы террористов в Крыму сохраняются из-за деятельности США, блока НАТО и Евросоюза. По его словам, они оказывают негативное влияние и дискредитируют внутреннюю и внешнюю политику РФ, а также наносят огромный ущерб имиджу страны.
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Фото: pixabay.com
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