Патрушев: в Крыму сохраняется угроза терактов

За 2020 год в Крыму предотвратили шесть террористических актов.

В прошлом году на территории Крыма было предотвращено шесть терактов и десять преступлений террористической направленности. Об этом сообщил ТАСС секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, в этом году, 9 апреля, был предотвращен теракт в Симферополе.

На территории Крымского полуострова сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной безопасности, обусловленные возможным осложнением межнациональной, межконфессиональной обстановки и вероятностью совершения терактов. Николай Патрушев, секретарь Совета Безопасности России

Патрушев считает, что угрозы террористов в Крыму сохраняются из-за деятельности США, блока НАТО и Евросоюза. По его словам, они оказывают негативное влияние и дискредитируют внутреннюю и внешнюю политику РФ, а также наносят огромный ущерб имиджу страны.

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