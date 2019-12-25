ГАТИ: чаще всего неправильно паркуются во дворах жители Московского района Петербурга

В этом районе за 8 месяцев зафиксировали 2425 нарушений.

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга назвала топ районов, на территории которых было больше всего зафиксировано нарушений правил парковки на внутриквартальной территории.

Так больше всего нарушителей за восемь месяцев было зафиксировано в Московском районе – 2425. На втором месте – Кировский район (1955 нарушений), на третьем – Калининский (1723 нарушения).

Далее идут Невский (1664) и Выборгский (1633 нарушения) районы.

Фото: ВКонтакте / ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга