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ГАТИ: чаще всего неправильно паркуются во дворах жители Московского района Петербурга
Сегодня, 15:54
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

ГАТИ: чаще всего неправильно паркуются во дворах жители Московского района Петербурга

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В этом районе за 8 месяцев зафиксировали 2425 нарушений.

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга назвала топ районов, на территории которых было больше всего зафиксировано нарушений правил парковки на внутриквартальной территории.

Так больше всего нарушителей за восемь месяцев было зафиксировано в Московском районе – 2425. На втором месте – Кировский район (1955 нарушений), на третьем – Калининский (1723 нарушения).

Далее идут Невский (1664) и Выборгский (1633 нарушения) районы.

Фото: ВКонтакте / ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга

Теги: гати, двор, парковка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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