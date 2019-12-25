В ЖК "Светлый мир "Тихая гавань…" достроили паркинг на 504 места

Ожидается, что новая парковка немного разгрузит намывные территории.

На территории ЖК "Светлый мир "Тихая гавань…" завершили строительство многоэтажного паркинга. Ранее он был включен в реестр проблемных объектов. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Парковка рассчитана на 504 места. Она располагается на Вилькицком бульваре, д. 7. Заместитель председателя Комитета по строительству Андрей Гирин отметил, что сейчас вопрос с парковкой на намывных территориях стоит довольно остро, так как там идет активное строительство. Новый объект должен разгрузить придомовые территории.

Застройщиком является ООО "Северная Двина". Компания планировала завершить все работы еще в I квартале 2021 года.

Фото (из архива): Piter.tv