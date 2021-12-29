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Рабочая группа решит, как реставрировать уникальное панно на спортшколе в Ковенском переулке
Сегодня, 14:51
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Рабочая группа решит, как реставрировать уникальное панно на спортшколе в Ковенском переулке

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Работы будут проводить в теплое время одновременно с ремонтом школы.

Для решения вопроса о реставрации панно на фасаде Спортивной школы олимпийского резерва №1 в Ковенском переулке создали рабочую группу. Она рассмотрит, какой вариант проведения работ будет самым щадящим. Об этом 26 января сообщила пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре (КГА).

За 50 лет с момента создания произведения оно испытало на себе все особенности погоды в Петербурге. Панно утратило верхнюю часть, ему требуется очищение и восстановление. Спортивная тематика отсылает к советской агитационной традиции. 

В рабочую группу вошли сотрудники Комитета во главе с главным художником Алексеем Моором, специалисты Художественной академии им. А.Л.Штиглица, комитета финансов,  ООО "Мастерская мозаики "ТАВР. 

Специалисты определят – будет ли применена технология консервации, защищающая мозаику от дальнейшего разрушения, или возможно проведение реставрации с восстановлением утраченных частей изображения.

пресс-служба КГА. 

Участники группы разработают детальный план мероприятий от предпроектного исследования до разработки технологии восстановления панно. 

Реставрацию соединят с ремонтом фасада спортивной школы в теплое время года. 

На разрушенное состояние панно обратили внимание петербуржцы. Один из них даже задал вопрос губернатору во время прямой линии в декабре 2021 года. 

Фото: администрация Центрального района

Теги: мозаика, панно, реставрация
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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