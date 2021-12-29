Рабочая группа решит, как реставрировать уникальное панно на спортшколе в Ковенском переулке

Работы будут проводить в теплое время одновременно с ремонтом школы.

Для решения вопроса о реставрации панно на фасаде Спортивной школы олимпийского резерва №1 в Ковенском переулке создали рабочую группу. Она рассмотрит, какой вариант проведения работ будет самым щадящим. Об этом 26 января сообщила пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре (КГА).

За 50 лет с момента создания произведения оно испытало на себе все особенности погоды в Петербурге. Панно утратило верхнюю часть, ему требуется очищение и восстановление. Спортивная тематика отсылает к советской агитационной традиции.

В рабочую группу вошли сотрудники Комитета во главе с главным художником Алексеем Моором, специалисты Художественной академии им. А.Л.Штиглица, комитета финансов, ООО "Мастерская мозаики "ТАВР.

Специалисты определят – будет ли применена технология консервации, защищающая мозаику от дальнейшего разрушения, или возможно проведение реставрации с восстановлением утраченных частей изображения. пресс-служба КГА.

Участники группы разработают детальный план мероприятий от предпроектного исследования до разработки технологии восстановления панно.

Реставрацию соединят с ремонтом фасада спортивной школы в теплое время года.

На разрушенное состояние панно обратили внимание петербуржцы. Один из них даже задал вопрос губернатору во время прямой линии в декабре 2021 года.

Фото: администрация Центрального района