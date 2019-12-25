Эксперты отметили правоту Собянина по поводу памятника на Лубянке

Памятник "раскалывает" общество.

"Левада-Центр" (организация, внесенная Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иноагента) опубликовал результаты опроса среди москвичей об их отношению к восстановлению памятника Феликсу Дзержинскому.

Половина жителей Москвы ответили, что положительно отнеслись бы к памятнику, 26% — отрицательно. Еще 23% затрудняются ответить.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что мэр Москвы Сергей Собянин был прав: вопрос о памятнике раскалывает общество. В выборный год такую тему публично лучше не поднимать, считают они.

Фото: Яндекс Дзен / Москва памятная