Петербургские эксперты оценили московскую скульптуру "Большая глина №4"

Piter.tv поговорил с архитекторами и футурологами и узнал их мнение о современном искусстве.

Неделю назад в Москве появилась 12-метровая скульптура швейцарского художника Урса Фишера, которая получила название "Большая глина № 4". Свой путь творение начало в Манхеттене, а в Москву прибыло из Флоренции, где выставлялось на площади Синьории. Российская общественность неоднозначно отреагировала на странное, казалось бы, явление современного искусства.

Редакция Piter.tv пообщалась с экспертами в сфере архитектуры и футурологии и узнала их мнение на этот счет.

Скульптура представляет собой 12-метровую алюминиевую копию положенных друг на друга кусков глины, которые когда-то разминал в руках автор. Изображения кусков глины увеличены по сравнению с оригиналом примерно в 50 раз. В 2015 году скульптура полгода простояла в Манхэттене, затем четыре месяца на площади Синьории во Флоренции, а теперь в Якиманке на Болотной набережной в Москве. Сбор скульптуры производился по частям, в установке участвовали порядка 20 рабочих с использованием крана. Предполагается, что копия творения Фишера может появиться и в Петербурге.

Российская публика приняла алюминиевую копию глины резко: многие сравнили ее с фекалиями.

По мнению завотделом современного искусства в Государственном Эрмитаже Дмитрия Озеркова "Большая глина №4" – большое, серьезное искусство. Вживую выглядит вполне эстетично. Секретом она останется для тех, кто не хочет знать, что такое современное искусство и не им хочет интересоваться.

Современное искусство – часть современного мира. Не знать его, не понимать его – признак отсутствия культуры. Сложно сказать, уместно ли такое произведение в Петербурге. Я думаю, что в Петербурге место другому произведению Урса Фишера. Может быть, не именно его. Нужно смотреть. Когда кураторы выбирают произведение на определенной площадке, это всегда сложный отбор. Вообще в городах нужно современное искусство, современная скульптура, иначе люди будут мыслить зашоренно, несвободно, а современная культура дает им шанс увидеть что-то еще, понять, что можно мыслить иначе, смотреть иначе. поделился мнением Дмитрий Озерков в разговоре с Piter.tv

Футуролог Данила Медведев отметил, что художник хотел показать своим творением начало искусства. Тот потенциал, который есть у куска глины, когда скульптор мнет его, пробует прочувствовать форму руками, воображает варианты.

Эта скульптура – образ и комментарий об искусстве в целом. Критиковать эту работу или выступать против нее – варварская позиция, потому что это значит выступать против художественного потенциала вообще. Это не законченный образ человека или чего-нибудь еще, но идея, которая доносится, интересная и значимая. Мы задумываемся о процессе творчества. Произведение несложное для интерпретации. В Петербурге было бы уместно такое творение, это не пост-модерн, а достаточно понятная и прямолинейная идея. В чем-то она напоминает творчество 1920-1930-х годов, когда художники экспериментировали с элементарными составляющими произведения (светом, формой). отметил футуролог

Размышляя, почему люди негативно реагируют на это произведение Медведев предположил, что общество поощряет обиженных.

Каждый человек думает, что обязан иметь мнение на все, что происходит в мире. А если ему что-то не нравится, то он обязан это громко выразить. подытожил эксперт

Художник, искусствовед Дмитрий Пиликин на своей странице в Facebook выразил мнение, что скульптура – намеренная провокация от Урса Фишера.

В ней есть и большее, это разговор о сути скульптуры или, если угодно о "протоскульптуре", наблюдение за тем как аморфная глина через физическое соприкосновение с человеком вдруг обретает форму. То есть, в этом "низком" (а для кого-то прямо физиологическом) парадоксально открывается философия и базис скульптуры. Хотя, Фишер тут не первый (была глиняная серия Аниша Капура и Клоака Вима Дельвуа, да и еще много чего), но заслуга Фишера в том, что он вывел этот жест в общественное пространство и таким образом, сделал частью публичной дискуссии. заявил Пиликин

С мнением коллеги согласился дизайнер и преподаватель ВШЭ в Петербурге Боремир Бахарев, репостнув заметку Пиликина. Некоторые эксперты, например, из архитектурного бюро "Студия 44" решили не комментировать сооружение, поскольку оно установлено временно.

Сам Урс Фишер в интервью "РБК Стиль" отметил, что цель любого искусства – вызвать эмоции, запустить дискуссию. В мире, по мнению творца, много уродливого: машины, дома, одежда, однако мы каждый день проходим мимо и не замечаем этого. А вот предмет искусства – излюбленный объект для критики. Даже Эйфелева башня подвергалась нападкам общественности. Поэтому и "Большая глина №4" может быть оценена иначе со временем. Фишер отметил, что нет смысла пытаться оценивать искусство здесь и сейчас.

Швейцарский художник и скульптор, 48-летний Урс Фишер, создает инсталляции из глины, фруктов, воска, хлеба и других материалов. Он исследует, как материал трасформируется и разрушается, поэтому многие его творения в буквальном смысле исчезают во время выставок.

Фото: скриншот nick_nokk, khristiantorres, dimitriozerkov / Instagram; Дмитрий Пиликин / Facebook; Piter.tv; ursfischer.com