  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Подросток отравился гашишем на Авиаконструкторов
Сегодня, 11:05
50
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Подросток отравился гашишем на Авиаконструкторов

0 0

После оказания помощи в состоянии средней степени тяжести он был отпущен домой.

На проспекте Авиаконструкторов несовершеннолетний отравился гашишем. Об этом стало известно Piter.tv.

Шестнадцатилетний молодой человек попал в больницу 23 января. После оказания помощи в состоянии средней степени тяжести он был отпущен домой.

Также в полицию обращалась жительница дома, которая сообщила о молодом человеке 17-19 лет, который находится в неадекватном состоянии.

Также в Петербурге еще одна несовершеннолетняя отравилась наркотиками и алкоголем.

Фото: Piter.tv

Теги: авиаконструкторов, гашиш, наркотики
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии