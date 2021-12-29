Подросток отравился гашишем на Авиаконструкторов

После оказания помощи в состоянии средней степени тяжести он был отпущен домой.

На проспекте Авиаконструкторов несовершеннолетний отравился гашишем. Об этом стало известно Piter.tv.

Шестнадцатилетний молодой человек попал в больницу 23 января. После оказания помощи в состоянии средней степени тяжести он был отпущен домой.

Также в полицию обращалась жительница дома, которая сообщила о молодом человеке 17-19 лет, который находится в неадекватном состоянии.

Также в Петербурге еще одна несовершеннолетняя отравилась наркотиками и алкоголем.

Фото: Piter.tv