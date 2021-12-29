В Петербурге несовершеннолетняя отравилась наркотиками и алкоголем

В Петербурге в больницу попала несовершеннолетняя с острым ингаляционным отравлением неизвестным наркотическим веществом, острым отравлением этанолом. Об этом стало известно Piter.tv.
Семнадцатилетняя пояснила, что в январе в интернете она познакомилась с 24-летней девушкой. Несовершеннолетняя прибыла в квартиру к новой знакомой и её сожителю, где и употребила неизвестное, курительное (предположительно наркотическое) вещество.
Полицией изъят полиэтиленовый пакет, внутри которого находился сверток из фольги с неизвестным содержимым. По данным экспертизы, изъятое вещество является гашишем.
Ранее несовершеннолетняя петербурженка с сахарным диабетом попала в больницу с передозировкой инсулином.
Фото: Piter.tv
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