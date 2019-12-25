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Двухлетняя петербурженка отравилась инсектицидом
Сегодня, 9:27
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Двухлетняя петербурженка отравилась инсектицидом

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После оказания помощи её отпустили домой.

В Петербурге двухлетняя девочка отравилась инсектицидом (химические препараты, предназначенные для уничтожения насекомых – прим.ред.). об этом стало известно Piter.tv.

Поздним вечером 5 декабря в больницу поступила двухлетняя петербурженка. Врачи диагностировали у неё отравление инсектицидом. После оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии ребёнок с родителями отправился домой.

По словам мамы, дома по недосмотру дочка, возможно, съела часть таблетки, предназначенной для уничтожения насекомых. Проводится проверка.

Ранее в Петербурге подросток отравился водкой с гашишем.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, отравление
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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