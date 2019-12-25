Двухлетняя петербурженка отравилась инсектицидом

В Петербурге двухлетняя девочка отравилась инсектицидом (химические препараты, предназначенные для уничтожения насекомых – прим.ред.). об этом стало известно Piter.tv.
Поздним вечером 5 декабря в больницу поступила двухлетняя петербурженка. Врачи диагностировали у неё отравление инсектицидом. После оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии ребёнок с родителями отправился домой.
По словам мамы, дома по недосмотру дочка, возможно, съела часть таблетки, предназначенной для уничтожения насекомых. Проводится проверка.
Ранее в Петербурге подросток отравился водкой с гашишем.
Фото: Piter.tv
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