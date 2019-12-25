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Отопительный сезон в Ленобласти может начаться в первых числах октября
Сегодня, 13:39
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Отопительный сезон в Ленобласти может начаться в первых числах октября

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В Ленобласти в межотопительный сезон сети меняли во всех районах 47-го региона.

Отопительный сезон в Ленинградской области планируется начать в первых числах октября. Регион готов к зиме на 93%, рассказал председатель областного Комитета по ТЭК Сергей Морозов.

В Ленобласти в межотопительный сезон сети меняли во всех районах 47-го региона. У каждой теплоснабжающей организации есть свои планы и программы, также около 700 миллионов рублей на котельные и сети выделил областной бюджет.

Каждый год по нормативам необходимо ремонтировать или менять минимум 4% теплосетей.

Фото: unsplash

Теги: отопительный сезон, отопление
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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