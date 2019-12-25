В Петербурге к отопительному сезону готовы более 18 тысяч домов

Все работы по подготовке к отопительному сезоны должны завершиться к 1 сентября.

За лето УК Петербурга должны подготовить к новому отопительному сезону почти 24 тысячи многоквартирных домов – на 10 августа паспорта готовности получили уже почти 18,5 тысячи зданий. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

К 11 августа специалисты ГЖИ оценили готовность более 2 тысяч зданий и выявили 12% зданий с нарушениями, все недочёты устранены. Проверки продолжаются.

Все работы по подготовке к отопительному сезоны должны завершиться к 1 сентября.

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