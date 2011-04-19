С 30 июня Финляндия откроет границу для российских туристов

Путешественники при поездке в Финляндию больше не обязаны предъявлять ПЦР-тест или сертификат о вакцинации от COVID-19.

Финляндия с 30 июня открывает границу с Россией для туристов. Об этом сообщила пресс-служба МВД Финляндии.

Путешественники при поездке в Финляндию больше не обязаны предъявлять ПЦР-тест или сертификат о вакцинации от COVID-19. Россиянам для пересечения границы, как и прежде, нужен только загранпаспорт с действующей визой.

При этом 20 июня стало известно, что учредитель Института Финляндии в Петербурге – Общество "Финляндия–Россия" – уходит из России. Деятельность Института будет завершена.

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