Жители Северо-Запада открыли обезличенные металлические счета на 1 млрд рублей за первую половину 2025 года

Более половины всего объёма приходится на петербуржцев (57,4%).

По итогам первого полугодия 2025 года жители СЗФО открыли в Северо-Западном банке Сбербанка 27 тысяч обезличенных металлических счетов (ОМС) общим объёмом более 1 млрд рублей.

Общий портфель ОМС Северо-Западного банка за полгода превысил 36,4 млрд рублей, что почти на 30% больше аналогичных показателей 2024 года. Более половины всего объёма приходится на петербуржцев (57,4%). Также в лидерах — Вологодская область (8%), Республика Коми (6,9%) и Архангельская область (6,3%).

По количеству чаще остальных в 2025 году открывали ОМС жители Санкт-Петербурга (46,8% от общего числа), Ленинградской (9.8%), Мурманской (7.2%) и Архангельской областей (7.2%).

Интерес к ОМС на Северо-Западе растёт, это в том числе хороший инструмент для начинающих инвесторов. Обезличенные металлические счета позволяют быстро покупать и продавать металлы онлайн, отслеживая их доходность. Наибольшим спросом традиционно пользуется золото — только за последние полгода объём привлечённых средств по нему превысил 900 млн рублей. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Вложить средства в ОМС можно в СберБанк Онлайн и в некоторых офисах банка. Вы можете уточнить наличие такой услуги непосредственно в удобном для вас офисе или выбрать нужный офис на сайте с помощью фильтра "Обезличенные металлические счета".

Фото: unsplash (Jakub Żerdzicki)