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По отремонтированной плотине Верхне-Свирской ГЭС открыли движение
Сегодня, 9:42
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По отремонтированной плотине Верхне-Свирской ГЭС открыли движение

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Жители поселка Никольский выразили благодарность команде парома "Аркадий Филатов", который временно соединял Подпорожье с мая по середину ноября.

Утром во вторник, 16 ноября, открылось движение по отремонтированной плотине Верхне-Свирской ГЭС, а паром "Аркадий Филатов" ушёл обратно в посёлок Вознесенье, сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Паром заменил плотину и соединял Подпорожье с мая до сегодняшнего дня. За все время "Аркадий Филатов" перевёз 143 тыс. машин, совершив почти 5 с половиной тыс. рейсов.

Постоянной переправой станет новый мост через реку Свирь, его стройка идет с опережением графика. 

Накануне вечером благодарные жители поселка Никольский проводили паром в последний рейс.

 Фото: Админка Ленобласти / Телеграм

Теги: ленобласть, паром аркадий филатов, плотина верхне-свирской гэс
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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