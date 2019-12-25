По отремонтированной плотине Верхне-Свирской ГЭС открыли движение

Жители поселка Никольский выразили благодарность команде парома "Аркадий Филатов", который временно соединял Подпорожье с мая по середину ноября.

Утром во вторник, 16 ноября, открылось движение по отремонтированной плотине Верхне-Свирской ГЭС, а паром "Аркадий Филатов" ушёл обратно в посёлок Вознесенье, сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Паром заменил плотину и соединял Подпорожье с мая до сегодняшнего дня. За все время "Аркадий Филатов" перевёз 143 тыс. машин, совершив почти 5 с половиной тыс. рейсов.

Постоянной переправой станет новый мост через реку Свирь, его стройка идет с опережением графика.

Накануне вечером благодарные жители поселка Никольский проводили паром в последний рейс.

Фото: Админка Ленобласти / Телеграм