Электроэнергию 5 апреля частично отключат в 11 районах Ленобласти

В этих районах специалисты будут проводить плановые работы по обслуживанию электросетевых объектов.

Рабочая неделя в Ленобласти начнется с частичным отключением электроэнергии в 11 районах региона. Об этом сообщила пресс-служба ПАО "Ленэнерго".

В понедельник без света останутся города, поселки и деревни Выборгского, Гатчинского, Всеволожского, Тосненского, Волосовского, Волховского, Сланцевского, Ломоносовского, Лужского, Тихвинского и Бокситогорского районов.

В этих районах специалисты будут проводить плановые работы по обслуживанию электросетевых объектов. Данные работы позволят сократить количество технологических сбоев.

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