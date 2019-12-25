  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Электроэнергию 5 апреля частично отключат в 11 районах Ленобласти
Сегодня, 8:29
113
nastya960

Электроэнергию 5 апреля частично отключат в 11 районах Ленобласти

0 0

В этих районах специалисты будут проводить плановые работы по обслуживанию электросетевых объектов.

Рабочая неделя в Ленобласти начнется с частичным отключением электроэнергии в 11 районах региона. Об этом сообщила пресс-служба ПАО "Ленэнерго".

В понедельник без света останутся города, поселки и деревни Выборгского, Гатчинского, Всеволожского, Тосненского, Волосовского, Волховского, Сланцевского, Ломоносовского, Лужского, Тихвинского и Бокситогорского районов.

В этих районах специалисты будут проводить плановые работы по обслуживанию электросетевых объектов. Данные работы позволят сократить количество технологических сбоев.

Фото: pixabay

 

Теги: ленэнерго, электричество
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии