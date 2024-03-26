В Колпино в четырех кварталах началась установка современных светильников

В зоне производства работ находятся четыре школы, 10 детских садов, взрослая и детская поликлиники и Дом молодежи "Колпинец".

В Колпино стартовал новый этап масштабного обновления освещения. В четырех кварталах началась установка современных светильников, рассказали в комитете по энергетике Петербурга.

На этот раз реконструкция освещения пройдет в микрорайоне, ограниченном улицами Веры Слуцкой, Пролетарской и Заводским проспектом, где проживают более 30 тыс. горожан. Еще в зоне производства работ находятся четыре школы, 10 детских садов, взрослая и детская поликлиники и Дом молодежи "Колпинец".

Специалисты "Ленсвета" установят на территории 970 металлических опор. Источники света тоже обновят: появятся 1,1 тыс. энергоэффективных светодиодных светильников. Под землю уберут 96% коммуникаций, проложив их в специальных пластиковых каналах. Все инженерные мероприятия завершат к концу сентября 2026 года.

Ранее на Piter.TV: на улице Седова установили 478 новых светильников.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга