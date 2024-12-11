После обнаружения оружия и боеприпасов в гараже на Софийской возбуждено уголовное дело

Все найденное было отправлено на экспертизу, которая подтвердила, что и автомат, и 97 патронов находятся в рабочем состоянии и пригодны для стрельбы.

После обнаружения в гараже на Софийской улице автомата Калашникова и боеприпасов было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия. Об этом 22 января сообщила "Фонтанка".

Оружие и патроны обнаружил новый владелец гаража, который приобрел помещение еще летом у одной женщины-вдовы, но смог добраться туда лишь недавно. Внутри он нашел автомат, три полных магазина и дополнительные патроны, завернутые в бумагу. Законопослушный сварщик немедленно сообщил о находке в полицию, уточнив, что оружие принадлежит не ему.

Все найденное было отправлено на экспертизу, которая подтвердила, что и автомат, и 97 патронов находятся в рабочем состоянии и пригодны для стрельбы.

Ранее мы сообщили о том, что полиция задержала двоих жителей Приозерска за ограбление кладовщика.

Фото: Piter.TV