Полиция задержала двоих жителей Приозерска за ограбление кладовщика

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабёж).

23 декабря 2024 года в полицию Невского района поступила телефонограмма из травмпункта об обращении 24-летнего кладовщика, проживающего по адресу: улица Русановская, дом 9. Молодой человек сообщил, что подвергся нападению. После оказания первой помощи его госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

15 января пострадавший подал заявление в полицию Невского района, рассказав, что два его знакомого, после совместного употребления алкоголя, избили его и принудили перевести 100 000 рублей на указанный ими счёт.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабёж). 21 января в 08:50 полицейские у дома 36 по Фермскому шоссе задержали двоих подозреваемых: 31-летнего ранее судимого жителя Приозерска и его 23-летнего знакомого. Оба задержаны согласно статье 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что житель Ленобласти жестоко избил ухажера бывшей супруги на Ленинском проспекте.

Фото: Piter.TV