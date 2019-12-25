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Прокуратура Петербурга добилась взыскания 500 тысяч рублей за вырубку деревьев
Сегодня, 12:00
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура Петербурга добилась взыскания 500 тысяч рублей за вырубку деревьев

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Благодаря вмешательству природоохранного прокурора организация возместит ущерб, причиненный незаконной вырубкой деревьев.

Природоохранная прокуратура Петербурга провела проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, при производстве земляных работ по устройству насыпи на земельном участке на Домостроительная улице, арендуемом КПК "Петербургский кредитный союз", уничтожено 42 зеленых насаждения.

Природоохранным прокурором в суд предъявлено исковое заявление о взыскании с организации ущерба, причиненного окружающей среде, в размере более 500 тысяч рублей.

В настоящее время исковые требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда поставлено природоохранной прокуратурой Петербурга на контроль.

Ранее сообщалось, что на шоссе Революции удалили граффити с музея современного искусства.

Фото: прокуратура Петербурга
 

Теги: вырубка, природа, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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