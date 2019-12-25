Прокуратура Петербурга добилась взыскания 500 тысяч рублей за вырубку деревьев

Благодаря вмешательству природоохранного прокурора организация возместит ущерб, причиненный незаконной вырубкой деревьев.

Природоохранная прокуратура Петербурга провела проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, при производстве земляных работ по устройству насыпи на земельном участке на Домостроительная улице, арендуемом КПК "Петербургский кредитный союз", уничтожено 42 зеленых насаждения.

Природоохранным прокурором в суд предъявлено исковое заявление о взыскании с организации ущерба, причиненного окружающей среде, в размере более 500 тысяч рублей.

В настоящее время исковые требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда поставлено природоохранной прокуратурой Петербурга на контроль.

Ранее сообщалось, что на шоссе Революции удалили граффити с музея современного искусства.

Фото: прокуратура Петербурга

