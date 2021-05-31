Во Владивостоке охранник магазина заломал ребенку руку

Он заподозрил, что мальчик хочет украсть смартфон.

Охранник одного из магазинов техники во Владивостоке заломал руки ребёнку. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Предположительно, сотрудник подумал, что мальчик хочет украсть смартфон.

На кадрах видно, что ребенок стоит возле стойки со смартфонами. К нему подходит охранник, берет мальчика за руку и уводит в сторону, при этом что-то говорит. Ребенок вскоре начал сопротивляться и мужчина заломал ему руки.

Полиция организовала проверку по данному факту. Охраннику может грозить административная ответственность по статье "Побои".

Ранее суд арестовал 17-летнего юношу, избившего школьника в Калининградской области.

Видео: Instagram/dps_mesto