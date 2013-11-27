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В тоннеле петербургской дамбы введут ограничения 19 и 20 декабря
Сегодня, 12:32
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В тоннеле петербургской дамбы введут ограничения 19 и 20 декабря

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Дорожники будут проводить ремонтно-восстановительные работы.

В Петербурге для проведения регламентных и ремонтно-восстановительных работ в автотранспортном тоннеле дамбы в отсеке Финской стороны 19 и 20 декабря для автомобилистов будут введены ограничения движения по полосам. Об этом сообщила пресс-служба КЗС.

Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время, которое по регламенту составляет не более 7-10 минут.

КЗС приносит извинения за временные неудобства.

Фото: КЗС

Теги: дамба, тоннель
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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