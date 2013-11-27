В тоннеле петербургской дамбы введут ограничения 19 и 20 декабря

Дорожники будут проводить ремонтно-восстановительные работы.

В Петербурге для проведения регламентных и ремонтно-восстановительных работ в автотранспортном тоннеле дамбы в отсеке Финской стороны 19 и 20 декабря для автомобилистов будут введены ограничения движения по полосам. Об этом сообщила пресс-служба КЗС.

Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время, которое по регламенту составляет не более 7-10 минут.

КЗС приносит извинения за временные неудобства.

Фото: КЗС