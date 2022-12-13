Водителям напомнили об ограничениях в тоннеле дамбы 25 и 26 января

Ограничения действуют в транспортном отсеке Невской стороны (внутреннее кольцо).

Дирекция КЗС напоминает о том, что в связи с продолжением комплексно-технологического обслуживания оборудования, систем безопасности и управления тоннеля судопропускного сооружения С-1, продолжают действовать ограничения движения.

Так, 25 и 26 января продолжают действовать временные ограничения движения автотранспорта по полосам в транспортном отсеке Невской стороны (внутреннее кольцо).

Дирекция КЗС убедительно просит водителей транспортных средств следить за сообщениями на информационных табло, а также соблюдать скоростной режим.

Фото: Официальный канал Дирекции КЗС