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Водителям напомнили об ограничениях в тоннеле дамбы 25 и 26 января
Сегодня, 9:37
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Водителям напомнили об ограничениях в тоннеле дамбы 25 и 26 января

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Ограничения действуют в транспортном отсеке Невской стороны (внутреннее кольцо).

Дирекция КЗС напоминает о том, что в связи с продолжением комплексно-технологического обслуживания оборудования, систем безопасности и управления тоннеля судопропускного сооружения С-1, продолжают действовать ограничения движения. 

Так, 25 и 26 января продолжают действовать временные ограничения движения автотранспорта по полосам  в транспортном отсеке Невской стороны (внутреннее кольцо).

Дирекция КЗС убедительно просит водителей транспортных средств следить за сообщениями на информационных табло, а также соблюдать скоростной режим.

Фото: Официальный канал Дирекции КЗС

Теги: дамба, кзс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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