С 1 февраля в трех районах Петербурга введут ограничения на дорогах

Водителей призвали планировать маршруты с учетом ограничений.

В трех районах Петербурга с 1 февраля ограничат проезд. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

В Выборгском районе до 4 февраля водители не смогут проехать по Большой Озерной улице у дома № 96. Здесь будут проходить работы по прокладке инженерных сетей.

В Петродворцовом районе до 6 февраля будет закрыт проезд по Новой улице у дома № 25а (территория Луизино). Здесь будут проходить работы по строительству газопровода.

В Пушкинском районе до 21 февраля закроют движение по Кирасирской улице в створе Гусарской улицы. На этом участке специалисты будут строить тепловую сеть.

Водителей призвали планировать маршруты с учетом ограничений. Автомобилистов призвали соблюдать особую осторожность на дорогах.

Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

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Фото: Piter.tv