Трассу "Нарва" перекроют для проведения ремонтных работ

Ограничения движения будут действовать с 12 по 18 ноября на участке трассы с 32 по 45 км.

В связи с проведением работ по ремонту дорожного покрытия на федеральной трассе А-180 "Нарва" с 12 по 18 ноября будут введены ограничения проезда в обоих направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В указанный период поэтапно будет перекрываться одна полоса движения на участке с 32 по 45 километр – от Красного села до деревни Кипень. На свободной полосе будет действовать ограничение скорости – не более 50 км/ч.

Напомним также, что работы в Токсовском тоннеле на КАД Петербурга продлены до 5 декабря.

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