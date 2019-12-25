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В Комарово 3 июня ограничат движение транспорта
Сегодня, 15:22
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В Комарово 3 июня ограничат движение транспорта

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В поселке пройдут соревнования по велосипедному спорту.

Соревнования по велоспорту ограничат движение транспорта в Комарово. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

В связи с проведением соревнований по велосипедному спорту 3 июня с 10:30 до 14:30 движение в поселке Комарово по Морской улице (от Курортной ул. до ул. Лейтенантов), ул. Лейтенантов (от Морской ул. до Кавалерийской ул.), Кавалерийской ул. (от ул. Лейтенантов до Большого пр.), Большому пр. (от Кавалерийской ул. до Горной ул.), Горной ул. (от Большого пр. до Курортной ул.), Курортной ул. (от Горной ул. до Морской ул.) будет прекращено.

Фото: Piter.tv

Теги: велосипед, комарово
Категории: Лента новостей,

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