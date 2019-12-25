В четырех районах Петербурга в начале июня ограничат движение транспорта

Изменения коснулись Выборгского района, Петроградского, Невского и Петродворцового.

С 6 июня в четырех районах Петербурга введут ограничения на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Движение транспорта ограничат сразу в четырех районах Петербурга. Изменения начнут действовать с 6 июня в Выборгском, Невском и Петроградском районах, с 11-го — в Петродворцовом.

С 6 июня по 2 июля в Выборгском районе ограничивается движение транспорта по улице Сикейроса от проспекта Энгельса до проспекта Художников. До 22 июля — у дома № 2 по 1-му Верхнему переулку. С 10 по 16 июня не получится проехать по Торфяной в поселке Парголово от улицы Первого Мая до Зональной улицы.

Ограничения введут и в Петроградском районе. Они начнут действовать 6 июня. До 23 июля запрещен будет проезд в Пинском переулке. И с 10 июня по 28 сентября водители столкнуться с трудностями у дома № 7 по улице Профессора Попова от Аптекарского проспекта до проспекта Медиков.

В Невском районе с 6 июня по 11 июля ограничивается движение транспорта на проспекте Обуховской Обороны от Общественного переулка до пересечения со Смоляной улицей. Ограничения коснутся и участка от Стеклянной улицы до проспекта Обуховской Обороны.

Кроме того, с 11 июня до 24 июня введут ограничения для транспорта и в Петродворцовом районе. Здесь перекроют территорию Павловского проспекта в Ломоносове от Безымянного переулка до улицы Кипренского.

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