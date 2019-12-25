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Петербуржцы могут обжаловать штраф за неправильную парковку во дворе через "Госуслуги"
Сегодня, 11:28
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы могут обжаловать штраф за неправильную парковку во дворе через "Госуслуги"

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Для обжалования штрафа необходимо выбрать одно из четырёх оснований.

Петербуржца больше не нужно посещать инспекцию, чтобы обжаловать штраф за неправильную парковку. Эта услуга стала доступна в электронном формате. Все происходит в личном кабинете после авторизации на портале "Госуслуг". Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

Для обжалования штрафа необходимо выбрать одно из четырёх оснований: "Транспортное средство зафиксировано в месте, где разрешена парковка", "Транспортное средство находилось в пользовании другого лица", "Не являюсь собственником",  "Место размещения транспортного средства не является газоном". Обращения будут рассматривать специалисты ГАТИ.

Оспорить штраф можно в течение 10 суток со дня получения постановления о нарушении.

Фото: Piter.tv

Теги: госуслуги, парковка, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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