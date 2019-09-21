На улице Ленина в Петербурге обвалилась штукатурка

Никто не пострадал.

Вечером 28-го июня в Петроградском районе Петербурга обвалился штукатурный слой с жилого дома. Об этом сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу администрации района.

Инцидент произошел около 17:00 у дома №39. По всей видимости, элементы слабо держались на фасаде. Обошлось без пострадавших. На место выехали сотрудники МЧС и оградили предупредительной лентой опасный участок. На месте работают специалисты, чтобы предупредить возможное обрушение в будущем.

Ранее Piter.TV показал последствия обрушения облицовки на здании отеля на Пироговской набережной.

Фото: citywalls.ru