Росгвардейцы задержали на территории Петропавловской крепости голого пьяного мужчину

Он приставал к прохожим.

Росгвардейцы задержали голого нетрезвого мужчину, нарушавшего общественный порядок на территории Петропавловской крепости. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Утром 10 апреля сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, находившегося на территории Петропавловской крепости в обнаженном виде. Петербуржец находился только в одной расстегнутой куртке и ботинках, а также вел себя неадекватно и приставал к другим гражданам. Правоохранителей вызвали сотрудники Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

В связи с тем, что задержанный вел себя неадекватно и не отдавал себе отчет в своих действиях, его передали врачам скорой помощи, после чего он был госпитализирован в больницу.

Ранее во Всеволожске росгвардейцы задержали мужчину, укравшего товары стоимостью 13 тысяч рублей.

Фото и видео: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти