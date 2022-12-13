Во Всеволожске росгвардейцы задержали мужчину, укравшего товары стоимостью 13 тысяч рублей

Росгвардейцы доставили задержанного, который ранее был судим за изнасилование, а в настоящее время находится под административным надзором, в полицию.

В Ленобласти росгвардейцы задержали ранее судимого посетителя гипермаркета, совершившего кражу товаров стоимостью 13 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.

В гипермаркете на шоссе Дорога Жизни во Всеволожске 30 марта посетитель магазина сложил в свой пакет, а также спрятал в карманах и под верхней одеждой продававшиеся товары (термос, батарейки, кондитерские изделия, парфюмерию и различные продукты), после чего прошел с ними кассу, при этом, не заплатив 13 500 рублей. Работники магазина сразу же нажали кнопку тревожной сигнализации.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, совершившего кражу. Похищенное было изъято. Росгвардейцы доставили задержанного, который ранее был судим за изнасилование, а в настоящее время находится под административным надзором, в полицию.

Ранее стало известно, что петербуржец проведет почти 2 года в колонии строгого режима за кражу 6 плиток шоколада.

Видео: пресс-служба вневедомственной охраны