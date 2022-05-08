Благоустройство общественного пространства возле Среднего Суздальского озера завершено

На территории посадили 47 деревьев, более 2,5 тыс. кустарников и около 7 тыс. цветов.

В Выборгском районе Петербурга возле Среднего Суздальского озера появилось новое общественное пространство. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 26 октября.

На территории посадили 47 деревьев, более 2,5 тыс. кустарников и около 7 тыс. цветов. Установлены амфитеатр с навесом, скамейки и лежаки, детское и спортивное оборудование. Кроме того, проложены пешеходные дорожки и оборудована стоянка для велосипедов.

В 2020 году было проведено комплексное благоустройство Верхнего Суздальского озера, а в 2021-м продолжили работы у Среднего и Нижнего Суздальских озер.

Ранее мы рассказывали о том, что по новому Генплану Петербург озеленят на 29% до 2040 года.

Фото: пресс-служба Смольного