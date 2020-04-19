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В Петербурге троллейбус №28 будет курсировать по маршруту автобуса №47
Сегодня, 8:55
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В Петербурге троллейбус №28 будет курсировать по маршруту автобуса №47

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Планируется 94 рейса по будням и 72 – по выходным.

С 21 сентября в Василеостровском районе вместо автобусного маршрута №47 по трассе "Ул. Кораблестроителей — Университет" запускается обновленный троллейбусный маршрут №28. Об этом сообщили в комитете по транспорту Петербурга. 

На маршруте будут работать троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Планируется 94 рейса по будням и 72 – по выходным, плановый интервал в часы пик составит 17 минут. 

До 21 сентября троллейбусный маршрут №28 работает в Невском районе по маршруту "Пр. Солидарности — станция "Ломоносовская". Его интервал – от 80 до 130 минут. 

Преимущества данного варианта "рокировки" маршрутов в Василеостровском и Невском районах не только в том, чтобы наиболее эффективно использовать действующие сегодня маршруты и повысить уровень транспортного обслуживания пассажиров, но и в том, чтобы обеспечить дальнейшее развитие сети троллейбусов с увеличенным автономным ходом в нашем городе. 

Денис Усанов, директор СПб ГКУ "Организатор перевозок"

Ранее мы рассказывали о том, что новая система оплаты проезда введена в трех районах Ленобласти. 

Фото: комитет по транспорту Петербурга 

Теги: васильевский остров, новый троллейбус в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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