В Петербурге троллейбус №28 будет курсировать по маршруту автобуса №47

Планируется 94 рейса по будням и 72 – по выходным.

С 21 сентября в Василеостровском районе вместо автобусного маршрута №47 по трассе "Ул. Кораблестроителей — Университет" запускается обновленный троллейбусный маршрут №28. Об этом сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

На маршруте будут работать троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Планируется 94 рейса по будням и 72 – по выходным, плановый интервал в часы пик составит 17 минут.

До 21 сентября троллейбусный маршрут №28 работает в Невском районе по маршруту "Пр. Солидарности — станция "Ломоносовская". Его интервал – от 80 до 130 минут.

Преимущества данного варианта "рокировки" маршрутов в Василеостровском и Невском районах не только в том, чтобы наиболее эффективно использовать действующие сегодня маршруты и повысить уровень транспортного обслуживания пассажиров, но и в том, чтобы обеспечить дальнейшее развитие сети троллейбусов с увеличенным автономным ходом в нашем городе. Денис Усанов, директор СПб ГКУ "Организатор перевозок"

Ранее мы рассказывали о том, что новая система оплаты проезда введена в трех районах Ленобласти.

Фото: комитет по транспорту Петербурга