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Вышел новый тизер фильма "Звездные войны: Последние джедаи"

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В сети появился еще одни короткий ролик-тизер, открывающий сюжет фильма "Звездные войны: Последние джедаи". Премьера фильма в России состоится 14 декабря.

Компания Disney выложила еще один короткий трейлер фильма "Звездные войны: Последние джедаи". Восьмой эпизод киносаги выходит в мировой прокат 13 декабря. В России его покажут 14 декабря.

В новом трейлере больше раскрыли отношения Люка и Рей. Кажется, пара учитель и ученик у них не сложится. И в итоге они устроят сражение. Кто-то из них явно перейдет на темную сторону. По старому канону, который отменили после продажи компании Джорджа Лукаса Disney, Люк переходил на темную сторону.

Вышел новый тизер фильма "Звездные войны: Последние джедаи"

В трейлере снова показали милого зверька, который катается с Чуи в "Соколе Тысячелетия". А аткже сражение Финна и капитана Фазмы. При этом бывший штурмовик использует световой меч.

Вышел новый тизер фильма "Звездные войны: Последние джедаи"

Вышел новый тизер фильма "Звездные войны: Последние джедаи"

Вышел новый тизер фильма "Звездные войны: Последние джедаи"

Вышел новый тизер фильма "Звездные войны: Последние джедаи"

Фото и видео: трейлер фильма

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Категории: Кино Картина дня

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    Сегодня 13:57

    Каждая новая серия все скучнее и скучнее.

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