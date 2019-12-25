Эксперты отметили особенности нового состава Госдумы

Часть депутатов является победителями и участниками конкурса "Лидеры России".

Во время встречи с депутатами Госдумы Владимир Путин отметил, что почти половина из них будут работать в ней впервые. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что важно не только количественные обновления, но и качественные.

Среди руководящего состава Госдумы нового созыва можно увидеть много новых лиц. Некоторые из них становились победителями различных кадровых конкурсов. Например, и заместитель председателя комитета по строительству ЖКХ Светлана Разворотнева, и заместитель главы комитета по экономической политике Станислав Наумов были участниками конкурса "Лидеры России".

Эксперты отметили, что подобный социальный лифт работает не только для членов "Единой России", но и оппозиционеров.

Фото: Госдума РФ