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Эксперты отметили особенности нового состава Госдумы
Сегодня, 10:19
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Эксперты отметили особенности нового состава Госдумы

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Часть депутатов является победителями и участниками конкурса "Лидеры России".

Во время встречи с депутатами Госдумы Владимир Путин отметил, что почти половина из них будут работать в ней впервые. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что важно не только количественные обновления, но и качественные.

Среди руководящего состава Госдумы нового созыва можно увидеть много новых лиц. Некоторые из них становились победителями различных кадровых конкурсов. Например, и заместитель председателя комитета по строительству ЖКХ Светлана Разворотнева, и заместитель главы комитета по экономической политике Станислав Наумов были участниками конкурса "Лидеры России".

Эксперты отметили, что подобный социальный лифт работает не только для членов "Единой России", но и оппозиционеров. 

Фото: Госдума РФ

Теги: госдума, лидеры россии
Категории: Новости России, Лента новостей,

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