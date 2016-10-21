Вышел новый клип "Ленинграда" о народном "Кандидате"

В сети появился новый клип группировки "Ленинград". На этот раз видео сняли на песню "Кандидат".

После небогатого на историю клипа "Ч.П.Х." ("Ленинград" выпустил новый клип про водку и Питер) группировка "Ленинград" вернулись к длинным видеороликам с историями. режиссер Анны Пармас, которая уже снимала другие клипы для группы, на этот раз сняла историю про провинциальный город.

В Мухино отмечают праздник. Должны вручить главный приз какого-то розыгрыша - телевизор. Ждут приезда мэра, вот только его не будет: посадили. Пока представители администрации решают проблему, на сцену выходит простой человек, которому жена до этого запрещала пить водку. Он-то и начинает петь песню про предвыборную кампанию. Мужичка пытаются согнать со сцены, но ничего не выходит. Не помогает даже полиция.

Параллельно рассказывают истории парочки, которая познакомилась прямо на празднике и уединилась в биотуалете. Вора-карманника, который строит глазки девушкам, обчищая их сумочки. Шашлычника, который ищет мясо для своего блюда (и, кажется, убивает кошку).

Ранее Шнуров уже обещал, что "Ленинград" выложит новый клип в день, когда Путин объявит об участии в выборах.

Видео: Youtube / Ленинград