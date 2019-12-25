В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 1756 человек

Из больниц выписали более 900 человек.

За последние сутки в России подтвердили 21 983 случая коронавируса в 85 субъектах, в том числе 5494 (25%)без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 1756 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 172. За последние сутки подтверждена смерть 411 пациентов. В Петербурге подтвердили 61 смерть от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 18 735 человек, в том числе 912 человек в Петербурге и 149 – в Ленинградской области.

Фото: Piter.tv