В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 1574 человека

Из стационаров по выздоровлению выписали 780 человек.

За последние сутки в России подтвердили 19 851 случай коронавируса в 85 субъектах, в том числе 4 932 (24,9%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 1574 новых случая коронавируса, в Ленинградской области – 174. За последние сутки подтверждена смерть 432 пациентов. В Петербурге подтвердили 74 смерти от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 18 616 человек, в том числе 780 человек в Петербурге и 121 – в Ленинградской области.

Фото: Piter.tv